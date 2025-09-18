Na tarde de quarta-feira (17), uma mulher de 46 anos foi presa no Povoado dos Melos, em Lagoa Dourada, por adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

Ela foi abordada pela polícia enquanto conduzia uma motocicleta verde sem capacete. Durante a vistoria, os militares constataram que o chassi estava suprimido, a placa era incompatível com o veículo e o lacre estava ausente.

A condutora informou que havia comprado o veículo de seu empregador e que ele já estava baixado no sistema. A mulher foi encaminhada à autoridade competente e a motocicleta apreendida e levada para o pátio credenciado em São João del-Rei.

