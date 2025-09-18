A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu, nesta quarta-feira (17), três suspeitos de envolvimento em um homicídio ocorrido em 21 de fevereiro deste ano, em Visconde do Rio Branco, na Zona da Mata. A ação faz parte da 4ª fase da operação Lutando pela Vida, voltada ao combate de crimes contra a vida na região.

Um dos investigados, de 43 anos, foi detido em Guarani. Os outros dois, de 26 e 30 anos, já estavam presos por outros crimes e tiveram novos mandados cumpridos em suas unidades prisionais. Celulares e objetos de interesse para o inquérito foram apreendidos.

O crime vitimou um jovem de 19 anos, atingido por vários disparos enquanto pilotava uma motocicleta na avenida principal da cidade. Quatro atiradores em um carro participaram da ação, que teve grande repercussão local.

As investigações continuam para identificar outros envolvidos e esclarecer as circunstâncias do homicídio.

Tags:

Homicídio | Rio Branco