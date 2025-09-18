Na noite de quarta-feira (17), por volta das 20h50, uma operação policial resultou na apreensão de 20 pedras de crack no bairro Matosinhos. A ação, realizada por uma equipe da Polícia Militar, ocorreu durante uma "Batida Policial" na região conhecida como "Beira da Praia", próximo a um campo.

Os policiais, atentos à movimentação suspeita em um canteiro, se aproximaram da área e encontraram um homem de 37 anos sentado em uma região escura. Ao notar a presença da guarnição, o suspeito fez um movimento brusco, aparentemente tentando se desfazer de algo.

Durante a abordagem, a equipe encontrou R$ 17,00 com o homem. Após uma busca no terreno, foram localizados dois invólucros plásticos contendo as pedras de crack, prontas para a comercialização.

O suspeito recebeu voz de prisão, mas tentou fugir do local. Ele foi rapidamente contido e algemado pelos policiais. Conduzido à Delegacia de Polícia Civil, foi verificado que o homem estava em liberdade provisória, cumprindo medidas cautelares.

A apreensão e a prisão fazem parte de um esforço contínuo das forças de segurança para combater o tráfico de drogas e manter a ordem pública na região. O suspeito aguarda agora as determinações judiciais.

