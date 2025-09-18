Na madrugada dessa quinta-feira (18), um furto de carga foi registrado no supermercado "Bahamas Mix", localizado no Centro de Leopoldina. O incidente foi identificado durante o patrulhamento da Polícia Militar, que foi acionada para atender a ocorrência.
O motorista da empresa "CGL Transportes", relatou que havia estacionado sua carreta Scania NTG no local para aguardar a abertura do supermercado e realizar uma entrega. No entanto, ao acordar por volta das 06h00, ele percebeu que a porta traseira da carreta estava apenas encostada. Ao verificar a carga, constatou que cerca de 35 fardos de cerveja Brahma latão haviam sido furtados.
O motorista informou aos policiais que não percebeu nenhuma movimentação suspeita durante o período em que esteve no local. Além disso, as câmeras de segurança do supermercado estavam desativadas na área onde a carreta foi estacionada, dificultando a identificação dos responsáveis.
A carga roubada não foi recuperada. O caso segue sendo investigado pela polícia.
