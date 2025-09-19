Na tarde de quinta-feira (18), a Polícia Militar prendeu um homem de 48 anos por tráfico de drogas na Rua Jorge Lavorato, bairro Jardim Primavera, em Astolfo Dutra.

Durante cumprimento de mandado de busca, os militares abordaram uma mulher no portão da casa do suspeito, que admitiu estar no local para comprar crack. O homem autorizou a entrada da equipe em sua residência, onde foram localizadas drogas escondidas no ralinho do banheiro, dentro de um chuveiro velho e no guarda-roupas, além de dinheiro e material para endolar entorpecentes.

No total, foram apreendidas 45 pedras de crack, 50 pinos de cocaína, uma bucha de maconha, um celular, material para embalar drogas e R$ 1.777,15 em dinheiro.

O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado, junto com a testemunha e o material apreendido, para a Delegacia de Polícia Civil de Leopoldina.

