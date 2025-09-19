Uma idosa de 84 anos foi vítima de estelionato na tarde desta quinta-feira (18), no bairro Fábricas, em São João del-Rei. Segundo a Polícia Militar, dois homens e uma mulher compareceram à casa da vítima acompanhados de um vizinho, oferecendo produtos supostamente destinados à fisioterapia.

Os suspeitos alegaram que seria necessário realizar um cadastro e que, devido à idade da idosa, o procedimento só seria aprovado mediante pagamento. Eles levaram o cartão bancário da vítima e, minutos depois, realizaram transações sem autorização.

Após deixarem o local, os envolvidos seguiram para a rodoviária municipal, onde compraram passagens para Barbacena. Populares acompanharam a movimentação e informaram à polícia.

Durante diligências, a PM prendeu em flagrante a mulher, de 20 anos, e dois homens, de 25 e 33 anos. Eles foram conduzidos, junto aos materiais apreendidos, para a autoridade competente.

