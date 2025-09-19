Na noite de quinta-feira (18), por volta das 19h30, a Polícia Militar realizava patrulhamento no bairro Jardim Bandeirantes, em Barroso, quando flagrou uma motocicleta estacionada em contramão. O condutor entregava um objeto a um jovem de 21 anos, mas fugiu em alta velocidade ao perceber a viatura, trafegando pela contramão, subindo na calçada e realizando manobras perigosas.

Apesar das buscas, o motociclista não foi localizado. O jovem que recebeu o objeto foi abordado, e durante revista pessoal os policiais encontraram uma porção de maconha. Com autorização da família, foi feita busca no quarto do suspeito, onde foram encontrados vestígios de consumo anterior, como bitucas e embalagens de drogas, mas nada além da porção apreendida.

O material foi recolhido e a ocorrência registrada para as providências legais.