A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), em conjunto com a Polícia Militar e a Polícia Penal, realizou nessa quinta e sexta-feira (18 e 19) uma operação voltada ao enfrentamento da criminalidade organizada na Zona da Mata. Os levantamentos ocorreram nos municípios de Viçosa, Ervália e Canaã, com foco em conter a violência decorrente da disputa de facções rivais pelo controle do tráfico de drogas na região.

Durante a ação, foram cumpridos dois mandados de prisão e quatro mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Poder Judiciário após investigações da PCMG. Os suspeitos, de 28 e 29 anos, foram presos e encaminhados ao sistema prisional.

Segundo a PC, a operação resultou na apreensão de drogas, munições e outros elementos de interesse investigativo. O material será analisado e contribuirá para o aprofundamento das investigações, que prosseguem com o objetivo de identificar demais envolvidos e desarticular as organizações criminosas atuantes na região.

A ação contou com a participação das equipes da PCMG dedicadas às investigações de homicídios e tráfico de drogas da Delegacia Regional em Viçosa, da Delegacia de Polícia Civil em Ervália, além do efetivo da PMMG e da Polícia Penal.

O delegado regional em Viçosa, José Donizetti, ressalta que o trabalho conjunto entre as forças de segurança é essencial para a efetividade das operações. "A integração possibilita maior alcance e eficiência no combate ao crime organizado, garantindo mais segurança e tranquilidade à população", destacou.

