O Corpo de Bombeiros de São João del-Rei foi acionado, na madrugada deste sábado (20), para combater um incêndio em um veículo no bairro Matozinhos, próximo ao condomínio Inocoop.

O carro, um Volkswagen Gol ano 2002, estava em frente a uma residência e, devido à intensidade das chamas, colocou em risco os moradores do local.

Segundo o Sargento Oliveira, chefe da equipe de combate, "ao ser tomado pelas chamas, o carro desceu um pouco a rua, vindo a colidir contra o portão de uma casa próxima, deixando os moradores presos e causando danos materiais neste imóvel".

Ainda de acordo com os Bombeiros, a guarnição atuou rapidamente para controlar o fogo, utilizando duas linhas de mangueira e técnicas de combate a incêndio veicular. Apesar do perigo e da proximidade com a casa, não houve registro de vítimas.

Após a extinção das chamas e o trabalho de rescaldo, os Bombeiros verificaram que o automóvel ficou completamente destruído. A Polícia Militar e a perícia da Polícia Civil foram acionadas, já que há suspeita de que o incêndio tenha sido criminoso. Um isqueiro e os restos de um galão de plástico foram encontrados no local.

De acordo com os Bombeiros, a ação rápida da equipe foi fundamental para evitar que o fogo se espalhasse para a residência e para imóveis vizinhos, garantindo a segurança dos moradores.



