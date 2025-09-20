O Departamento de Saúde de Matias Barbosa iniciou uma busca ativa para imunizar cães e gatos que ainda não receberam a vacina contra a raiva durante a campanha realizada no município. A ação será realizada até o final deste mês de setembro.

Os tutores de animais com idade acima de três meses devem entrar em contato com o setor de Vigilância em Saúde para agendar a aplicação da dose, pelos telefones (32) 3771-0138 / 3771-0139.

A Secretaria de Saúde reforçou ainda que será realizada a segunda dose no dia 25 de outubro, na Praça Peter Birkeland, em um sábado, para facilitar o acesso dos tutores e garantir a imunização completa dos pets. Acrescentando que a medida é fundamental para garantir a segunda dose de imunização dos animais que receberam, no início da campanha, a primeira dose de suas vidas.

Tags:

Antirrábica | Cães | Cães e gatos | Gatos | Saúde | vacina | vacinação