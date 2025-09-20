A Secretaria de Fazenda de Barbacena anunciou a ampliação do horário de atendimento aos contribuintes interessados em regularizar débitos por meio do Programa de Recuperação Fiscal (REFIS).

O atendimento agora passa a ser realizado das 9h às 17h, diretamente nas dependências da Secretaria de Fazenda. A medida, tem como objetivo oferecer mais flexibilidade no atendimento aos contribuintes na renegociação de dívidas com o fisco municipal.

O programa de anistia fiscal estará disponível até o dia 30 de setembro, sem prorrogação do prazo.