O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender uma ocorrência de tombamento de uma carreta carregada de cerveja, na BR-267, em Bom Jardim de Minas, durante a tarde desse sábado (20).

No local, o motorista já havia sido conduzido a unidade hospitalar e o cenário estava sob responsabilidade da Policia Militar (PM).



Segundo os militares, foi necessário espalhar serragem na pista por causa do óleo derramado, para evitar novos acidentes, além de verificar qualquer outro tipo de risco complementar que pudesse vir a surgir.

A carreta juntamente com os produtos ficaram a cargo da PM.



