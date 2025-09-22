Na manhã de domingo (21), um homem de 66 anos foi encontrado morto em uma fazenda no distrito de São João da Serra, zona rural de Santos Dumont. Segundo a Polícia Militar, a vítima apresentava um ferimento na cabeça e bastante sangue no local. O óbito foi confirmado pelo Samu, e a perícia técnica foi acionada.

Durante as diligências, os policiais identificaram um homem de 35 anos como suspeito do crime. Ele estava no local, demonstrou nervosismo e prestou informações contraditórias. Confrontado com as evidências, o suspeito confessou ter cometido o homicídio após ser acusado de furto pela vítima no dia anterior.

De acordo com a confissão, o autor desferiu um golpe de porrete na cabeça da vítima, provocando a queda e o óbito. Em seguida, utilizou o celular da vítima para enviar mensagens de socorro e fotos de outra pessoa, tentando desviar a autoria do crime. A perícia constatou que o celular do autor possuía o mesmo trincado que aparecia na foto enviada.

O suspeito foi preso em flagrante pelo crime de homicídio.

Tags:

Homicídio | Santos Dumont