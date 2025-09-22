A Polícia Militar recuperou três veículos furtados nas regiões de Conselheiro Lafaiete e Congonhas, durante este final de semana.

Carros localizados em Conselheiro Lafaiete:

As operações tiveram início nesse sábado (20). No bairro Cachoeira, em Conselheiro Lafaiete, militares conseguiram localizar e recuperar um veículo Fiat Uno de cor azul furtado no próprio bairro. As medidas legais foram tomadas e o automóvel foi prontamente restituído ao seu responsável.

No dia seguinte, domingo (21), outro carro furtado foi encontrado. Trata-se de um Fiat Prêmio SL 1.6 de cor azul, que havia sido subtraído no bairro Morada do Sol. O veículo foi localizado ainda no mesmo bairro. A vítima, um homem de 59 anos, foi orientada sobre os procedimentos para a restituição do seu bem.

Recuperação e prisão em Congonhas:

Já durante a noite também desse domingo (21), a Polícia Militar, em Congonhas, localizou um veículo Ford Focus GHIA 2.0 de cor prata, que era produto de furto na cidade de Oliveira.

O carro foi avistado circulando pelas ruas da cidade. A ação policial culminou na recuperação do automóvel na comunidade de Pequeri e na prisão do indivíduo que estava na posse do veículo, um homem de 40 anos.

Tags:

PM