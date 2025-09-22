A Polícia Militar (PM) iniciou a busca por um suspeito após atender a uma ocorrência de disparo de arma de fogo durante a noite desse domingo (21), na Rodovia da Batata, em Ouro Branco. Um jovem de 19 anos foi o alvo dos tiros, efetuados por um indivíduo a bordo de um veículo VW Gol de cor prata, mas escapou ileso.

No local, a vítima, cuja identidade não foi revelada, relatou aos militares que o atirador estava em um carro prata e que os disparos teriam sido motivados por desavenças anteriores.

A versão da vítima foi corroborada por testemunhas que estavam na área e reconheceram o veículo do suspeito na cena do crime. Com base nas informações e na identificação do indivíduo, a Polícia Militar deu início às diligências.

Com a devida autorização judicial, os militares se deslocaram até o endereço do suspeito. A operação de busca na residência contou com o apoio da cadela de faro Nix. Durante a varredura, a PM conseguiu localizar e apreender um revólver CO2, uma arma de pressão calibre .38, juntamente com 06 (seis) cartuchos compatíveis.

Os materiais foram apreendidos e encaminhados para a delegacia. Segundo a Polícia Militar, o suspeito não foi encontrado no local e as diligências continuam em andamento para localizá-lo.

Tags:

Polícia | Tiros