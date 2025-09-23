Dois homens, de 37 e 22 anos, foram presos por tráfico de drogas em Antônio Carlos, na tarde de segunda-feira (22).

A Polícia Militar recebeu denúncia de que o suspeito de 37 anos estaria vendendo drogas em uma praça no centro da cidade, próximo a uma escola, e depois seguiria para uma residência. Ele foi localizado e abordado, sendo encontrados dois invólucros plásticos contendo pedras de crack.

Durante a ação, outro homem, de 22 anos, foi visto saindo rapidamente de frente ao local da abordagem. Ele admitiu que estava ali para comprar droga e, na busca pessoal, foram encontrados quatro cigarros de fumo com crack, um pedaço de papel de seda, um celular e R$ 53 em espécie.

Os dois foram presos e encaminhados para a delegacia.

Tags:

De | Droga | Drogas | São | Tráfico | tráfico de drogas