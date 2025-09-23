Na manhã desta terça-feira (23), um ônibus com 42 passageiros caiu em uma ribanceira próximo a Palmeira Real, na BR-262. O acidente mobilizou equipes do Samu, Corpo de Bombeiros e da concessionária que administra a rodovia.

Trinta pessoas ficaram feridas e foram socorridas para hospitais da região. Entre os passageiros estava um bebê de apenas 4 meses, que sofreu uma pancada na cabeça, além de suspeita de fratura no braço.

Outros feridos apresentaram diferentes lesões, como cortes, fraturas, dores na região do peito e abdômen, além de contusões. Entre os casos mais graves estão:

uma mulher de 56 anos, com ferimento grave na cabeça;

uma mulher de 58 anos, com fratura exposta na perna;

uma mulher de 53 anos, com fratura na bacia;

homens jovens que sofreram pancadas na cabeça, ferimentos internos e fraturas.

Seis passageiros não apresentavam ferimentos aparentes, mas foram encaminhados para avaliação médica.

A maioria das vítimas foi levada para o Hospital César Leite, em Manhuaçu. Os feridos com menor gravidade foram encaminhados para o Hospital Padre Júlio Maria, em Manhumirim, e para a UAI de Manhuaçu.

As causas do acidente ainda serão investigadas.

Tags:

Feridos | Ônibus | Ribanceira