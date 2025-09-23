Um influenciador digital foi condenado a 23 anos e quatro meses de prisão em regime fechado pelo latrocínio de uma mulher trans, ocorrido em 23 de junho de 2024, em Belo Horizonte. A sentença foi proferida pela 11ª Vara Criminal da Comarca da capital no último dia 15 de setembro, atendendo denúncia do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG).

De acordo com o MPMG, o réu matou a vítima para roubar bens de luxo, como carro, joias, bolsas importadas, roupas, aparelhos eletrônicos, bebidas e cartões bancários. Preso preventivamente desde dezembro de 2024, ele também foi condenado ao pagamento de multa. A ostentação dos bens roubados, inclusive em postagens na internet, ajudou a polícia a identificá-lo.

Segundo o MP, a investigação foi rápida e eficaz, com colaboração de familiares e amigos da vítima.

