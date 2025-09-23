Na manhã desta terça-feira (22), um homicídio foi registrado dentro da Associação de Proteção e Assistência ao Condenado (APAC) em Viçosa. A vítima, um homem de 37 anos, foi alvejada por disparos de arma de fogo e morreu no local. O crime ocorreu por volta das 6h, quando dois indivíduos armados, a bordo de um veículo VW Gol de cor branca e vidros escuros, invadiram o recinto enquanto os reeducandos estavam sendo liberados para o trabalho.

De acordo com a Polícia Militar (PM), um funcionário da APAC relatou que, ao abrir a porta para a saída dos internos, foi surpreendido por dois homens armados, que empurraram a porta e entraram no local de forma violenta. Dentro da instituição, os criminosos procuraram pela vítima, que foi localizada e imediatamente atingida por diversos disparos. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no interior da APAC.

Após o crime, os autores fugiram do local em uma motocicleta. A PM, imediatamente acionada, iniciou diligências pela região na tentativa de localizar os responsáveis. No entanto, até o momento, ninguém foi preso.

O veículo utilizado pelos criminosos, um VW Gol, foi identificado como sendo um clone. A polícia coletou informações sobre o carro e está investigando a procedência do mesmo. A perícia foi acionada e, no local, constatou-se que a vítima foi atingida por disparos de dois calibres diferentes, sendo .9mm e .45mm. Diversas cápsulas de munição foram encontradas e apreendidas pelos peritos.

A Polícia Militar segue com investigações e diligências na tentativa de identificar e capturar os autores do crime. No entanto, até o fechamento desta matéria, os suspeitos permanecem foragidos.

A vítima, que tinha 37 anos, era do sexo masculino, e sua identidade não foi divulgada até o momento.