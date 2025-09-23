A Polícia Militar (PM) recuperou, nessa segunda-feira (22), três motocicletas que haviam sido furtadas, na região.



Em Porto Firme foi localizada uma motocicleta Honda CG 150 Fan ESI de cor vermelha que foi subtraída no dia anterior. Após rastreamento, a PM encontrou o veículo na localidade de Cavaquinho, área rural da cidade.



A segunda motocicleta, uma Honda CG 160 Titan de cor vermelha, desaparecida no centro da cidade de Desterro de Entre Rios, foi recuperada após trabalhos da Polícia Militar que resultaram na abordagem e prisão do responsável pelo furto, um indivíduo de 22 anos que assumiu a autoria do crime e mostrou a localização do veículo que estava escondido em meio a um matagal. O autor foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Polícia Civil.



Em Congonhas, após informação sobre o furto de uma motocicleta Yamaha YBR 125E de cor preta, ocorrido no Loteamento Umbelina, uma das guarnições avistou a motocicleta em movimento, estando com dois ocupantes que abandonaram o veículo assim que perceberam o acompanhamento, fugindo pela linha férrea.



A Polícia Militar prosseguiu nas buscas pelos suspeitos que por fim, foram detidos e identificados como sendo menores de 13 e 14 anos de idade. Eles assumiram a autoria do ato infracional e receberam voz de apreensão, sendo conduzidos para as providências legais cabíveis.



As motocicletas recuperadas foram apreendidas e removidas ao pátio credenciado.

