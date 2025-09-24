Na manhã de terça-feira (23), uma motocicleta foi furtada no Residencial Lenheiro, em São João del-Rei. A vítima, um homem de 30 anos, havia deixado o veículo estacionado em frente à residência com a chave na ignição.

Cerca de uma hora após o furto, a vítima recebeu uma ligação anônima informando que a motocicleta estava estacionada atrás de uma escola na região. No local, o veículo foi recuperado e o autor do furto, um adolescente de 17 anos, foi localizado. Segundo informações, o jovem pretendia vender a moto.

O menor foi conduzido à sede policial acompanhado por um responsável e, posteriormente, encaminhado à Delegacia para as providências legais. A motocicleta foi devolvida ao proprietário.

