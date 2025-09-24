Na manhã de terça-feira (23), uma funcionária de 31 anos foi presa em Barbacena após apresentar documentos falsos em um hospital do bairro Vilela. Ela entregou uma declaração de acompanhante e um atestado de óbito, alegando que o pai havia falecido, o que depois foi confirmado como falso.

Durante a abordagem, a Polícia Militar foi até a residência da mulher, no bairro São Pedro, e apreendeu um invólucro com substância semelhante à maconha. Ela foi levada para a delegacia, onde segue detida.

