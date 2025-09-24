A Polícia Militar de Minas Gerais realizou, nesta terça-feira (23), uma operação de combate ao tráfico de drogas, em Carandaí, no período da tarde, a ação se concentrou no bairro Acampamento.

Munidos de um mandado de busca e apreensão contra duas jovens, os militares abordaram uma delas, de 24 anos. Durante a operação, a mulher assumiu a posse e o comércio das substâncias ilícitas e dos materiais encontrados na residência.

No total, foram apreendidos seis frascos de lança-perfume, 13 buchas e um tablete de maconha, 18 papelotes e um tablete de cocaína, além de uma pedra bruta de crack. A polícia também recolheu embalagens plásticas, uma balança de precisão, a quantia de R$ 72 em dinheiro e um aparelho celular.

A jovem recebeu voz de prisão e foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil, junto com todo o material apreendido. As buscas pela segunda envolvida no crime continuam em andamento.

Tags:

Drogas | Jovem | PM | Tráfico | tráfico de drogas