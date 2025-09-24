A Prefeitura de Barbacena, através da Sala Mineira do Empreendedor, abriu inscrições para o Programa Jovens Empreendedores, iniciativa gratuita voltada a jovens de 16 a 28 anos que desejam desenvolver habilidades para abrir o próprio negócio ou se destacar no mercado de trabalho.

O projeto oferece cursos de capacitação com vagas limitadas a 30 participantes, preenchidas por ordem de inscrição. Os jovens inscritos terão acesso aos cursos: Comportamento Empreendedor (29/09 a 02/10) que estimula a definição de metas e a busca por oportunidades; Bootcamp – Inovação em Ação (20 a 24/10) voltado à criação e execução de ideias inovadoras; e a Oficina de Gestão Financeira (28 e 29/10) destinada ao aprendizado de estratégias de administração do dinheiro.

Os participantes que se destacarem podem ganhar prêmios.

As inscrições devem ser feitas online por este link para os cursos limitados.

Mais informações podem ser obtidas na Sala Mineira do Empreendedor pelo telefone (32) 3198-1015.