Na madrugada de quarta-feira (24), criminosos furtaram defensivos agrícolas avaliados em R$ 431 mil de um galpão no bairro Fábricas, em Lagoa Dourada.

Segundo a Polícia Militar, três homens encapuzados abriram buracos na parede lateral para acessar o local por volta de 0h30. Eles bloquearam os sensores de presença com caixas, o que impediu o disparo do alarme.

Os suspeitos demonstraram conhecimento técnico, escolhendo apenas produtos de maior valor. Eles chegaram em uma caminhonete branca, onde foram deixados, e utilizaram uma van, também branca e com placas clonadas, para transportar a carga. Após a ação, o grupo seguiu em direção a Entre Rios de Minas.

A Polícia acredita que se trata de uma quadrilha especializada nesse tipo de crime. As equipes seguem em rastreamento para identificar e localizar os envolvidos.