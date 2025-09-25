Na tarde de quarta-feira (24), a Polícia Militar realizou apreensão de drogas no bairro Nossa Senhora Aparecida, em Barbacena. Após denúncia anônima de tráfico, os policiais monitoraram um terreno onde os suspeitos escondiam entorpecentes.

Durante a ação, um homem fugiu ao perceber a presença da PM. Na varredura do local, foram encontrados:

1 barra de substância análoga à pasta base de cocaína;

3 balanças de precisão;

3 porções grandes de substância análoga à cocaína;

1 pedra bruta análoga a crack;

4 potes com substância semelhante à cocaína.

O cão farejador também indicou outros pontos com entorpecentes. Todo o material apreendido foi encaminhado à Delegacia de Polícia.