Na tarde de quarta-feira (24), a Polícia Militar realizou apreensão de drogas no bairro Nossa Senhora Aparecida, em Barbacena. Após denúncia anônima de tráfico, os policiais monitoraram um terreno onde os suspeitos escondiam entorpecentes.
Durante a ação, um homem fugiu ao perceber a presença da PM. Na varredura do local, foram encontrados:
- 1 barra de substância análoga à pasta base de cocaína;
- 3 balanças de precisão;
- 3 porções grandes de substância análoga à cocaína;
- 1 pedra bruta análoga a crack;
- 4 potes com substância semelhante à cocaína.
O cão farejador também indicou outros pontos com entorpecentes. Todo o material apreendido foi encaminhado à Delegacia de Polícia.