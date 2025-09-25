Na tarde de quarta-feira (24), uma carreta carregada com ácido bórico e sulfato de cobre tombou na descida da Serra da Bica d’Água, em Leopoldina, após o motorista, de 46 anos, perder o controle do veículo. A carga estava sendo transportada de São Paulo para Manhuaçu.

Equipes da concessionária da rodovia e de órgãos ambientais atuaram no local, e a Polícia Rodoviária Federal, com apoio de três equipes da Polícia Militar, trabalhou para impedir o saque da carga, diante da presença de dezenas de pessoas no local.

A carreta pesava 29 toneladas e foi removida por volta das 16h30.

