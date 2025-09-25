A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu em flagrante, nessa quarta-feira (24), um homem, de 34 anos, suspeito de violência doméstica e familiar contra a própria mãe idosa, no município de Bom Jardim de Minas.

Segundo relatos da vítima, de 75 anos, as agressões cometidas pelo filho ocorriam há vários anos, de forma recorrente, com impactos físicos e psicológicos. A mulher contou que, em razão da violência sofrida, chegou a perder um dente.

Após ser acionada, a equipe policial compareceu ao local, confirmou os indícios da prática criminosa e efetuou a prisão do investigado. O homem foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil em Andrelândia, para os procedimentos cabíveis, e, em seguida, encaminhado ao sistema prisional, ficando à disposição da Justiça.

