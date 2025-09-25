Em cumprimento a um mandado de busca e apreensão, a Polícia Militar prendeu um jovem de 21 anos no bairro Ouro Verde, em Conselheiro Lafaiete, nessa quarta-feira (24).

Foram apreendidos em sua residência 20 papelotes de cocaína; cinco tabletes, uma bucha e uma porção de maconha; três aparelhos celulares e a quantia de R$ 1.181 em espécie.



O autor foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil juntamente com os materiais apreendidos.

Tags:

apreensão | Civil | cocaína | Conselheiro Lafaiete | Drogas | Mandado de busca e apreensão