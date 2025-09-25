Em patrulhamento de rotina, no centro de Congonhas, com foco na prevenção aos crimes de patrimônio, a Polícia Militar abordou o condutor de uma motocicleta que circulava sem placa de identificação, durante a noite dessa quarta-feira (24).
Pela consulta ao sistema informatizado foi verificado que o veículo possuía sinalização de furto ocorrido na cidade de Ribeirão das Neves.
A motocicleta foi apreendida e removida ao pátio credenciado, já o condutor foi preso pelo crime de receptação, sendo conduzido à Delegacia de Polícia Civil.