Em patrulhamento de rotina, no centro de Congonhas, com foco na prevenção aos crimes de patrimônio, a Polícia Militar abordou o condutor de uma motocicleta que circulava sem placa de identificação, durante a noite dessa quarta-feira (24).

Pela consulta ao sistema informatizado foi verificado que o veículo possuía sinalização de furto ocorrido na cidade de Ribeirão das Neves.

A motocicleta foi apreendida e removida ao pátio credenciado, já o condutor foi preso pelo crime de receptação, sendo conduzido à Delegacia de Polícia Civil.

