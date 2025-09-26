A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu, nesta quinta-feira (25), em Mercês, um homem, de 28 anos, investigado por diversos roubos cometidos no município de Rio Pomba, na mesma região, e também no estado do Rio de Janeiro.

As investigações apontam que vítimas de um roubo à mão armada, ocorrido na Avenida Dr. José Neves, em Rio Pomba, no mês de agosto deste ano, compareceram à delegacia e, em reconhecimento fotográfico, identificaram o suspeito. Outra vítima relatou ter sido ameaçada pelo investigado no mesmo dia, em via pública, ocasião em que ele portava um revólver.

Durante as apurações, a equipe policial constatou a existência de boletim de ocorrência sobre um veículo roubado na cidade do Rio de Janeiro. O proprietário do automóvel, ouvido por videoconferência, reconheceu o suspeito e relatou que, além do carro, também foram levados dois celulares.

Segundo a delegada Fabrícia Nunes Noronha, "a soma das provas e os reconhecimentos realizados pelas vítimas não deixam dúvidas quanto à autoria dos crimes de roubo e ameaça praticados pelo investigado".

O homem foi encaminhado ao sistema prisional. As investigações prosseguem para apurar outros possíveis delitos cometidos pelo suspeito.

