O Tribunal do Júri da Comarca de Viçosa, na Zona da Mata, condenou três réus pelo assassinato de um jovem de 23 anos, ocorrido em 26 de março de 2024, na zona rural do município. As penas aplicadas foram de 18, 22 e 24 anos de reclusão, além do pagamento de R$ 18 mil de indenização aos herdeiros da vítima.

De acordo com o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), o crime foi um homicídio duplamente qualificado, cometido por motivo torpe e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima. A execução foi ordenada por uma facção criminosa no chamado “tribunal do crime”. O jovem, usuário de drogas e acusado de pequenos furtos, foi sequestrado, levado até a zona rural e morto com cinco tiros na cabeça.

As investigações apontaram premeditação e divisão de tarefas entre os envolvidos. O sequestro foi presenciado por uma testemunha, atualmente sob proteção do Programa de Proteção a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas (Provita).

Dois dos condenados foram encaminhados ao sistema prisional. O terceiro permanece foragido.





