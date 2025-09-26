Na noite de quinta-feira (25), por volta das 19h, a Polícia Militar apreendeu drogas no bairro Várzea de Baixo, em Tiradentes. A ação ocorreu após denúncia anônima informando que entorpecentes estariam escondidos próximo a um estabelecimento comercial da região.

Durante a varredura em um corredor de livre acesso, com autorização da responsável pelo local, de 42 anos, os militares localizaram debaixo de uma bacia sanitária uma porção de cocaína do tamanho de uma bola de sinuca, 24 papelotes da mesma droga, um tablete de maconha equivalente a meio tijolo e uma balança de precisão com resquícios de entorpecente.

Nenhum suspeito foi encontrado no momento da ocorrência.

