A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu preventivamente, nesta quinta-feira (25), em Carangola, um homem de 48 anos investigado por armazenar conteúdo de pornografia infantil. A decisão judicial atendeu à representação policial, reforçada pelo histórico de o suspeito já ter sido indiciado anteriormente por estupro de vulnerável.

De acordo com as investigações, os fatos ocorreram entre junho e agosto deste ano, período em que o investigado teria armazenado o material ilícito. Ele foi encaminhado ao sistema prisional e permanece à disposição da Justiça.



O delegado responsável pelo caso, Thales Borges Muniz, destacou que "a prisão representa mais uma importante resposta ao enfrentamento de crimes que violam a dignidade de crianças e adolescentes, reforçando o compromisso da instituição com a proteção dos mais vulneráveis".



As investigações prosseguem para apurar a possível prática de outros delitos relacionados ao caso.

Tags:

Anos | Criança | Crianças | estupro | Estupro de vulnerável | Homem | Justiça