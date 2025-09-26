A Polícia Militar foi chamada por uma jovem de 24 anos que relatou ter sido vítima de roubo quando estava na Rua Duque de Caxias, em Conselheiro Lafaiete, conduzindo a sua motocicleta Honda CG 125 Fan KS de cor roxa, com baú acoplado, durante a noite dessa quinta-feira (25).

A solicitante disse que seguia para a Unipac e quando entrou em uma via de terra sem iluminação e cercada por matagal, foi abordada por dois indivíduos que ocupavam uma motocicleta escura, sem placa de identificação.



O passageiro levantou a camisa e mostrando um objeto com cabo de madeira, aparentando ser uma arma de fogo, ordenou que a jovem descesse de sua motocicleta. O outro homem ficou aguardando pela ação do autor que assumiu a direção da motocicleta da vítima e em seguida, os dois fugiram em direção à Basílica Sagrado Coração de Jesus.



A Polícia Militar segue com as buscas para recuperar a motocicleta roubada e localizar os autores do crime.

