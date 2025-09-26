A Polícia Militar prendeu em flagrante um jovem de 21 anos por conduzir veículo sem habilitação, sob efeito de álcool e praticando direção perigosa, em Desterro de Entre Rios, nessa quinta-feira (25).



O fato ocorreu no bairro São Vicente onde ele foi visto trafegando em zigue-zague com a motocicleta Honda CG 150 Titan de cor vermelha e em certo momento invadiu a contramão de direção, colidindo contra uma viatura, ocasião na qual ainda tentou fugir, porém foi contido.

Demonstrando sinais de embriaguez, ele foi submetido ao teste de etilômetro.

Após receber voz de prisão, o jovem foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil para as demais providências. A motocicleta conduzida por ele foi apreendida e removida ao pátio credenciado, A viatura apresentou danos no para-choque, farol e lateral direita.