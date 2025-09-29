Um acidente de trânsito resultou na morte de um motociclista de 42 anos na noite do último sábado (27), em Viçosa. O incidente ocorreu por volta das 21h, na Avenida Silva Araújo, em São José do Triunfo.
A Polícia Militar (PM) foi acionada para atender a ocorrência. No local, as equipes foram informadas por um Bombeiro Militar que o homem havia sido encontrado caído, perto de sua motocicleta.
A vítima foi socorrida imediatamente e levada em estado grave para o Hospital São Sebastião. No entanto, a equipe médica da unidade informou aos militares que ela não resistiu aos ferimentos.
A Perícia Técnica foi acionada. O nome da vítima não foi divulgado.
Tags:
acidente | Acidente de trânsito | Motociclista | trânsito