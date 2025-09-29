Um adolescente de 17 anos foi apreendido pela Polícia Militar (PM) na madrugada da última sexta-feira (26), no Centro de Viçosa. A apreensão ocorreu durante um patrulhamento de rotina na Rua Dr. Milton Bandeira, por volta das 2h30.

O menor que estava em uma bicicleta, ao perceber a aproximação da viatura policial, tentou fugir, entrando na contramão, mas a PM conseguiu realizar a abordagem.

Durante a busca pessoal, os policiais localizaram na bolsa do adolescente uma quantidade significativa de entorpecentes e dinheiro. Foram apreendidos: seis "baldinhos" de haxixe; 13 buchas de skank e R$ 832 em espécie.

A PM tentou estabelecer contato com a mãe do menor, deslocando-se até a residência, mas não obteve sucesso em localizar a genitora.

O adolescente foi apreendido e encaminhado à Delegacia de Polícia para as demais providências.

