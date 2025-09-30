Na noite desta segunda-feira (29), por volta das 23h, uma ação da Polícia Militar no bairro Santa Luzia, em Barbacena, resultou na apreensão de drogas, armas e munições. Durante patrulhamento de rotina, a guarnição avistou três indivíduos próximos a um veículo que, ao notarem a presença policial, fugiram correndo para o interior de um imóvel.

Os suspeitos, dois jovens de 18 anos e um de 24, foram localizados dentro da residência, onde tentavam se esconder. Durante as buscas no local, os policiais encontraram uma série de materiais ilícitos relacionados ao tráfico de drogas.

Entre os itens apreendidos estão:

Uma barra de maconha prensada, dois tabletes e uma bucha da mesma substância

Uma balança de precisão digital

Material para dolagem de entorpecentes

Um revólver calibre .38

Uma garrucha de cano duplo calibre .32

19 munições intactas de calibre .380

Uma munição percutida (não deflagrada) de calibre .32

R$ 251,00 em dinheiro

Diversos aparelhos celulares

Os três suspeitos foram detidos e encaminhados, juntamente com o material apreendido, para a delegacia de plantão.

