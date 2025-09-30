Na tarde desta segunda-feira (29), uma motocicleta foi localizada incendiada em uma rua do Bairro Residencial Lenheiro, em São João del-Rei. A ocorrência foi registrada por volta das 13h45, após a Polícia Militar receber denúncias de que um veículo estaria em chamas na via pública.

Ao chegarem ao local, os militares constataram que se tratava de uma motocicleta Honda CG 125 Fan KS, de cor preta. Após consulta ao sistema, foi verificado que o veículo possuía registro de furto.

A moto foi removida para o pátio credenciado do Detran, onde será submetida à perícia técnica. As causas do incêndio, bem como as circunstâncias do furto, serão investigadas.

