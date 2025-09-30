O governador Romeu Zema se reuniu com o controlador-geral do Estado de Minas Gerais, Rodrigo Fontenelle, nesta terça-feira (30/9), para agradecer pelo trabalho desenvolvido com comprometimento e responsabilidade, enquanto esteve à frente da Controladoria-Geral do Estado (CGE).

Fontenelle integra os quadros do Poder Executivo Estadual desde o primeiro mandato da atual administração, em 2019, e se despede hoje para assumir um novo desafio profissional, a partir de amanhã.

Durante a reunião, o governador agradeceu ao controlador-geral pelos serviços prestados e desejou sucesso em sua nova posição, no Governo de São Paulo.



"O Rodrigo Fontenelle sempre esteve alinhado ao nosso propósito de garantir cada vez mais transparência aos atos públicos e para alcançarmos importantes avanços no controle interno e nas auditorias do estado. Prova disso é que somos destaques nacional e internacional em reconhecimentos de várias instituições independentes. Agradeço pelas boas práticas adotadas na CGE e desejo a ele uma trajetória de sucesso", destacou Romeu Zema.

Tags:

Cargo | Geral