São João del-Rei registrou um furto de motocicleta na madrugada desta terça-feira (30). O crime ocorreu por volta das 4h30 nas proximidades de uma residência no bairro Senhor dos Montes.

O veículo furtado é uma Yamaha Factor 125, de cor roxa e placa HKR-2276. De acordo com o proprietário, um homem de 34 anos, a moto havia sido estacionada no local por volta das 17h dessa segunda-feira (29).

Equipes policiais iniciaram o rastreamento na região na tentativa de recuperar a motocicleta. O registro da ocorrência segue em andamento.

