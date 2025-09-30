A Prefeitura de Barbacena anunciou a abertura do Chamamento Público IL 025/2025 – PRC 022/2025, destinado à aquisição de gêneros alimentícios perecíveis provenientes da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural.

Os produtos serão utilizados no atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), garantindo alimentos frescos e de qualidade para os alunos da rede municipal de ensino.

O período de credenciamento dos interessados será de 29 de setembro a 04 de novembro, com atendimento de 12h às 17h.

Segundo a Prefeitura, a iniciativa é importante para a valorização da produção local, o fortalecimento da economia rural e a oferta de uma alimentação saudável para os estudantes.

Mais informações sobre a licitação podem ser obtidas no site da Prefeitura de Barbacena (www.barbacena.mg.gov.br), na aba 'transparência', no menu 'licitações'. Nesta área, as empresas encontram os processos abertos, seus editais e todas as informações necessárias para a participação.

agricultura | Agricultura Familiar | Alimento | alimentos | compra de alimentos | Economia