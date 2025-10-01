A 4ª Companhia de Polícia Militar lançou nesta quarta-feira (1º) um projeto de fiscalização de trânsito com uso de drones. A iniciativa, inédita na região, será aplicada nas rodovias estaduais e federais delegadas que passam por Barbacena, abrangendo cerca de 1.290 km e interligando 61 municípios.

O objetivo é reduzir acidentes e infrações graves, como excesso de velocidade, ultrapassagens proibidas e uso de celular ao volante. Os drones permitem monitoramento remoto, inclusive em trechos de difícil acesso, e acionamento imediato de equipes de solo.

A tecnologia utilizada conta com zoom de alta definição, leitura de placas, detecção do não uso do cinto, além de câmeras noturnas e visão termal. Conforme a Resolução 909/2022 do Contran, as imagens registradas poderão gerar autos de infração.

O projeto-piloto tem previsão de expansão para as regiões de Juiz de Fora e Ubá.

Tags:

fiscalização | trânsito