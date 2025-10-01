A 39ª Festa da Banana será realizada entre os dias 2 e 5 de outubro, no Parque de Eventos João Antônio de Carvalho, em Santa Bárbara do Tugúrio. O evento, promovido pela Prefeitura e pelo produtor Willian Martins, terá entrada gratuita na pista e setores pagos como frontstage, camarote open bar e lounges exclusivos.
A programação musical começa na quinta-feira (2) com Zezé Di Camargo. Na sexta (3), o destaque será João Gomes. O sábado (4) terá três atrações: Calcinha Preta, Japãozin e Tati Quebra Barraco. O encerramento, no domingo (5), fica por conta da dupla Clayton & Romário.
Além dos shows, a festa contará com feira de produtos regionais, exposições culturais e gastronomia típica.