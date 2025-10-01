Na noite de terça-feira (30), por volta das 22h10, a Polícia Militar localizou uma motocicleta furtada em uma residência no bairro São Geraldo, em São João del-Rei, após denúncia anônima à Central de Operações.

Segundo informações, o suspeito, um homem de 34 anos, fugiu pelos fundos da casa ao perceber a chegada da equipe. Durante a averiguação, os policiais encontraram uma Yamaha YBR Factor roxa, com placa adulterada. A verificação do chassi confirmou que o veículo havia sido furtado na madrugada do mesmo dia, e que a placa pertencia a outro veículo.

A motocicleta foi apreendida pela PM.

Tags:

moto | Motocicleta | São João