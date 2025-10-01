Um incêndio atingiu um depósito de materiais recicláveis na noite de terça-feira (30) em Conselheiro Lafaiete. O galpão armazenava papel, papelão, plásticos e um caminhão com combustível.

Equipes do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais trabalharam por cerca de oito horas no combate às chamas, utilizando aproximadamente 115 mil litros de água, três linhas de ataque e o apoio de quatro caminhões-pipa e uma máquina Bobcat para abrir a parede lateral do galpão.

O fogo destruiu o galpão, um caminhão, uma prensa, uma balança digital e grande quantidade de recicláveis. Parte da estrutura desabou, e o calor danificou o telhado de uma edificação vizinha. Não houve vítimas.





