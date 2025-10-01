A Polícia Militar investiga uma tentativa de homicídio registrada na noite dessa terça-feira (30), em Conselheiro Lafaiete. Um homem de 29 anos foi atingido por quatro disparos de arma de fogo e deu entrada no hospital da cidade, sendo posteriormente transferido para Congonhas. O risco de morte foi descartado após atendimento médico.

Segundo informações repassadas à PM pela própria vítima, os tiros ocorreram no momento em que ele comprava entorpecentes. Ele teria identificado o autor dos disparos como um comparsa de um traficante local. A motivação do crime, no entanto, não foi esclarecida.

A Polícia Militar segue em diligências para apurar o caso.

Tags:

Drogas | PM | Polícia