O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e da Promotoria de Justiça de Lima Duarte, a Polícia Militar e demais forças policiais estaduais, deflagraram na manhã desta quarta-feira, 1º de outubro, a operação Ícaro, com o objetivo de desarticular uma célula criminosa ligada à facção Comando Vermelho, que buscava expandir sua atuação para o interior do estado.

Ao todo, foram expedidos pelo Juízo da Comarca de Lima Duarte 20 mandados de prisão e 34 mandados de busca e apreensão, para serem cumpridos em dez cidades mineiras: Astolfo Dutra, Bicas, Coronel Pacheco, Juiz de Fora, Mercês, Muriaé, Pedro Teixeira, Piraúba, Três Corações e Lima Duarte, que foi o foco principal da ação. Até o momento foram cumpridos 18 mandados de prisão e arrecadados dinheiro, drogas e diversos elementos de prova.

Os investigados foram apontados como integrantes e colaboradores da facção criminosa e estão associados aos crimes de tráfico de drogas, associação ao tráfico, homicídio, tortura, lesão corporal e ameaças.

As investigações conduzidas pelo MPMG, por meio do Gaeco, indicaram que a célula buscava estruturar bases de atuação criminosa na Zona da Mata, impondo medo à população e fortalecendo a presença da facção em áreas estratégicas para uma expansão orientada. A investigação contou com apoio da Polícia Militar e da Polícia Civil na realização de diligências investigativas e de inteligência.

A operação é resultado de um esforço conjunto que reuniu membros e agentes do Gaeco, policiais militares, civis e penais, reforçando a integração entre o MPMG e as forças de segurança estaduais no enfrentamento e erradicação de qualquer tentativa de fixação em território mineiro de facções ou grupos criminosos de âmbito nacional. Para o MPMG, a operação Ícaro “representa a união das forças de segurança do estado no enfrentamento às facções criminosas que tentam se instalar no interior. O objetivo é desarticular estruturas ilegais, proteger a sociedade e garantir a aplicação da lei, demonstrando que a sociedade mineira não tolera qualquer tipo de criminalidade.”

Tags:

De | operação