Na madrugada desta quarta-feira (1º), um caminhão carregado com fardos de algodão tombou no km 774 da BR-116, em Leopoldina. O acidente foi registrado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) por volta de 0h05.

O motorista, de 25 anos, sofreu ferimentos leves e foi socorrido pela ambulância da concessionária responsável pela rodovia, sendo encaminhado ao hospital de Leopoldina.

Devido ao tombamento, a pista está operando em sistema de pare e siga. O destombamento do veículo está previsto para a manhã de hoje.